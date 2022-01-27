Німеччина намагається уникнути найгіршого сценарію, – дослідник пояснив позицію щодо Росії

Німеччина не відмовляється від ролі дипломатичного посередника. Однак можна посперечатися, чи країна виконує роль чесного маклера.

Позиція держави формується на низці чинників. Про них в ефірі 24 каналу розповів науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України Андрій Мартинов.

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"Ситуація складається наразі так, що Німеччина намагається уникнути найгіршого сценарію – великої війни у Східній Європі", – наголосив Мартинов.

Німеччина пишається політикою миру

Німеччина, за його словами, дуже пишається тим, що вона понад 70 років проводить політику миру, орієнтовану на дипломатичне розв'язання наявних конфліктів.

Однак якщо подивитися на німецьку позицію, то країна і постачає зброю іракським курдам, і спрямувала туди військових інструкторів. Бачимо серйозні розбіжності і певну непослідовність,

– зауважив Мартинов.

Якщо на Близькому Сході вона дуже активно постачає зброю і направляє військових інструкторів, то в Європі Німеччина намагається уникнути будь-яких гострих конфліктів. Діють і страхи Другої світової війни, і прагматичні мотиви.

Ще один великий гравець – Китай

Німеччина, вибудовуючи відносини із Росією, має ще одного великого євразійського гравця – Китай.

Є чимало спекуляцій щодо осі Берлін – Москва – Пекін. Олафу Шольцу "закидають", що він досі не ухвалив рішення, чи байкотувати пекінську Олімпіаду. Є певні підозри, що Німеччина з економічних причин намагається орієнтуватися на континентальний великий євразійський простір із Росією та Китаєм. Росія є комунікативною ланкою, яка поєднує Китай із Європою. Андрій Мартинов Науковий співробітник Інституту історії НАН України

Також є думка про роль Великої Британії у Східній Європі. Німеччина стурбована тим, що Лондон фактично перехоплює ініціативу.

"Ідея можливого військового союзу Лондон – Варшава – Київ лягла на підсвідомість німецьких політичних еліт. Вони ним не задоволені, тому намагаються повернути дипломатичну ініціативу, зокрема через 2 тижні організувати зустріч у рамках "нормандської четвірки", – пояснив дослідник.

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Розкол у Німеччині

В німецькій політиці існує розкол щодо Росії і війни. Партія "Альтернатива для Німеччини" взагалі виступає фактично на стороні Росії.

Новий лідер християнських демократів Фрідріх Мерц наполягає на тому, щоб країна все ж переглянула свою позицію щодо постачання зброї для України. Днями Мерц запропонував, аби все ж таки постачали оборонну зброю до нашої держави.

Натомість партнер християнських демократів – Християнсько-соціальний союз і баварський прем'єр Маркус Зедер наполягає на тому, що за будь-яких обставин треба проводити сертифікацію "Північного потоку-2", оскільки є небезпека дефіциту газу в Німеччині. Андрій Мартинов Науковий співробітник Інституту історії НАН України

З іншого боку, в коаліційній угоді керівної коаліції взагалі не знайти питання сертифікації газопроводу. "На жаль, поки ситуація складається так, що німецьку політику щодо Росії визначають прагматичні бізнесові інтереси, а не цінності, на які ми сподівалися", – відзначив Мартинов.

Позиція Німеччини щодо Росії та України: головне

Німеччина направить в Україну 5 тисяч військових касок. За словами міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, саме така допомога нібито є сигналом, що Берлін на нашому боці.

Водночас Німеччина продовжує блокувати нам постачання зброї. Таке рішення німецького уряду вже розкритикували не лише в Україні, а й всередині Європейського Союзу. Навіть публічно висловився міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Новий канцлер Олаф Шольц не поспішає змінювати політику Німеччини щодо Росії. Він, так само як і його попередниця Ангела Меркель, все ще сподівається, що Кремль більше зацікавлений у бізнесі з Європою, а не у війні.

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