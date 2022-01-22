Німеччина не постачатиме озброєння в Україну, – міністр оборони

22 січня 2022 , 10:33
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Джерело:

Welt am Sonntag

Німеччина наразі не збирається передавати Україні зброю, навіть попри очевидну загрозу російської агресії. Водночас Берлін не буде критикувати інші країни за готовність постачати зброю нашій країні.

Таку заяву зробила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв'ю через кілька днів після того, як Велика Британія почала постачати Києву протитанкову зброю.

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За словами Крістін Ламбрехт, Берлін поки що виключає поставки зброї Україні в протистоянні з Росією.

Ми повинні зробити все для деескалації. Наразі поставки зброї в цьому відношенні не будуть корисними, про це є домовленість в уряді Німеччини,
– додала Ламбрехт.

Вона наголосила, що Німеччина підтримує Україну, але в інший спосіб, без постачання зброї. Міністерка оборони нагадала, що Берлін надасть нашій країні повний польовий госпіталь разом із необхідною підготовкою, і все це буде співфінансовано Німеччиною на 5,3 мільйона євро.

Чому Німеччина не хоче надавати Україні зброю

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок переконана, що поставки зброї можуть перевернути військовий баланс.

Найпотужніша зброя для союзників по НАТО, країн-членів ЄС і G7, щоб дати зрозуміти (Росії – 24 канал), що кожна нова агресія буде мати масові наслідки,
– сказала Бербок.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також підтримує думку, що Берлін не постачатиме летальну зброю в зони конфлікту.

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Автор: Альона Захарова