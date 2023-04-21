Німеччина не проти виходу ЗСУ на територію Росії: у ГУР інтригуюче відреагували

ЗСУ обов'язково звільнять кожен клаптик нашої землі, яку окупували росіяни. Ба більше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає абсолютно нормальним, коли сторона, на яку напали, просувається на ворожу територію, щоб обрізати шляхи постачання.

В українській розвідці таку думку підтримують. Справді, Україна захищає себе. Про це 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Росіяни напали, а українці – захищаються

Україна має повне право повертати те, що загарбали росіяни. Це стосується всієї території нашої держави, зокрема – тимчасово окупованої території. Безумовно, включно з Кримом та ОРДЛО.

Якщо говорити про те, що відбувається на території Росії, росіяни обрали шлях нападу на незалежну суверенну державу. Вона захищається. І має для цього усі підстави згідно з міжнародним правом,

– акцентував Андрій Юсов.

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