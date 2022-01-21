Німеччина не збирається платити компенсацію, якщо "Північний потік-2" не сертифікують

21 січня 2022 , 10:34

Джерело:

Spiegel

У Німеччині розповіли, що робитимуть у випадку, коли "Північний потік-2" не отримає ліцензії. Наразі Федеральне мережеве агентство призупинило процедуру сертифікації.

Німеччина не збирається виплачувати компенсацію. Про це заявив міністр економіки, віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек.

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Якщо відновлять сертифікацію, то ця процедура повинна буде вирішити, чи дотримані умови для схвалення відповідно до німецьких і європейських правил,
– заявив політик.

Він наголосив, що у випадку недотримання нормативних умов, компенсацію платити не будуть.

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Автор: Оксана Княжик