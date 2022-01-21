Німеччина не збирається платити компенсацію, якщо "Північний потік-2" не сертифікують
21 січня 2022 , 10:34
Джерело:Spiegel
У Німеччині розповіли, що робитимуть у випадку, коли "Північний потік-2" не отримає ліцензії. Наразі Федеральне мережеве агентство призупинило процедуру сертифікації.
Німеччина не збирається виплачувати компенсацію. Про це заявив міністр економіки, віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек.
До теми "Північний потік-2" розколює коаліцію в Німеччині, – ЗМІ
Якщо відновлять сертифікацію, то ця процедура повинна буде вирішити, чи дотримані умови для схвалення відповідно до німецьких і європейських правил,
– заявив політик.
Він наголосив, що у випадку недотримання нормативних умов, компенсацію платити не будуть.
Що відомо про запуск газопроводу
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" призупинили. Усе тому, що він не повністю відповідає законам Європейського Союзу.
- На думку російського МЗС, сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутись до літа 2022 року. Причина цього, як кажуть у Москві, – санкції США.
- В адміністрації Джо Байдена заявляли, що зупинка "Північного потоку-2" – чи не єдиний важіль впливу на Росію.
- У Міністерстві енергетики України запевняли, що Україну запросять до процесу сертифікації "Північного потоку-2". Це відбудеться, коли відповідне питання розглядатиме Єврокомісія.
Вас може зацікавити, які українські компанії сертифікуватимуть газопровід: дивіться відео