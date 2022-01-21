Німеччина не збирається платити компенсацію, якщо "Північний потік-2" не сертифікують

У Німеччині розповіли, що робитимуть у випадку, коли "Північний потік-2" не отримає ліцензії. Наразі Федеральне мережеве агентство призупинило процедуру сертифікації.

Німеччина не збирається виплачувати компенсацію. Про це заявив міністр економіки, віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек.

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Якщо відновлять сертифікацію, то ця процедура повинна буде вирішити, чи дотримані умови для схвалення відповідно до німецьких і європейських правил,

– заявив політик.

Він наголосив, що у випадку недотримання нормативних умов, компенсацію платити не будуть.

Що відомо про запуск газопроводу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" призупинили. Усе тому, що він не повністю відповідає законам Європейського Союзу.

На думку російського МЗС, сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутись до літа 2022 року. Причина цього, як кажуть у Москві, – санкції США.

В адміністрації Джо Байдена заявляли, що зупинка "Північного потоку-2" – чи не єдиний важіль впливу на Росію.

У Міністерстві енергетики України запевняли, що Україну запросять до процесу сертифікації "Північного потоку-2". Це відбудеться, коли відповідне питання розглядатиме Єврокомісія.

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