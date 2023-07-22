За найгіршого сценарію: Німеччина обіцяє підтримати Польщу в разі атаки вагнерівців

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна підтримає Польщу в разі атаки ПВК "Вагнера" з Білорусі. Наразі він постійно комунікує зі своїм польським колегою та слідкує за ситуацією.

Німеччина пообіцяла підтримати свою союзницю по НАТО в захисті її східного флангу в разі потенційної атаки найманців Пригожина.

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Ми перебуваємо разом, завжди в найтіснішій координації - не лише коли ми зустрічаємося фізично на рівні міністрів оборони, але і в інших випадках. Там, де нашим польським друзям потрібна підтримка, якщо станеться найгірший сценарій, вони її отримають,

– наголосив міністр.

Польща переймається через вагнерівців у сусідній Білорусі

Після невдалого заколоту Євгена Пригожина, його самого та очолювані ним загони ПВК "Вагнера" "вислали" до Білорусі. Там військові злочинці буцімто мають навчати білоруських спецпризначенців.

Принаймні, початком таких "навчань", що відбуваються всього за 5 кілометрів від польського кордону вже похизувалися у міноборони Білорусі.

Глава міноборони Польщі Маріуш Блащак вважає, що присутність американських сил у його державі є "найкращим способом" стримувати агресора у контексті розміщення російських бойовиків по сусідству.

Тим часом Путін висловив Польщі претензії

Президент Росії Владімір Путін 21 липня зробив низку необґрунтованих заяв, звинувативши Польщу в планах "прямого втручання" у війну та "відірвання" частини України для себе, також стверджуючи, що Варшава прагне анексувати частини Білорусі.

Ба більше, він заявив, що Польща буцімто загарбала російські землі, які їй подарував Сталін. Через ці слова офіційна Варшава вже викликала на килим російського посла.

Коротко про невдалий заколот Пригожина

Увечері 23 червня воєнний злочинець Євгеній Пригожин заявив, що росіяни завдали ракетного удару по тилових позиціях вагнерівців. За словами "кухаря Путіна", загинуло багато його найманців. Винними у цьому він назвав російських військових, що діяли під керівництвом Шойгу.

Після цього Пригожин оголосив "війну" міноборони Росії і закликав простих росіян виходити на вулиці. Ватажок вагнерівців заявив про захоплення військових об'єктів і аеродрому у Ростові, а також погрожував дійти до Москви. Втім, не судилося.

Після перемовин із Лукашенком Пригожин зі своїми бойовиками передумав "брати Москву". Зараз загони вагнерівців перекидають у Білорусь, туди ж вислали і самого "кухаря" Путіна.