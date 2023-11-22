БМП, снаряди і тягачі: Німеччина оголосила про другий за два дні пакет військової допомоги
Джерело:Міністерство оборони України
Вдруге за два дні Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України. Зокрема, туди увійшли БМП, снаряди і тягачі.
Напередодні Німеччина вже оголосила про потужний пакет допомоги. Новину повідомив Володимир Зеленський.
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Ми маємо новий потужний пакет підтримки від Німеччини – це оборонна підтримка, 1 мільярд 300 мільйонів євро, і, серед іншого, в цьому пакеті – посилення нашої ППО, а саме – виробництво нових систем IRIS-T й ракети для ППО. Завдяки цьому наші міста, тисячі життів наших людей будуть врятовані від російського терору,
– заявив президент.
Минув день, і в Міноборони України заявили про новий пакет допомоги. Туди увійшли:
- танк для розмінування Winsent-1;
- 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
- 2380 снарядів 155 мм калібру;
- 2428 криптофонів;
- 2 тягачі 8×8 HX81;
- 2напівпричепи;
- 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 2 карети швидкої допомоги.
Весь цивілізований світ допомагає Україні у її боротьбі за свою свободу. Під час вечірнього звернення президент наголосив, що є нові пакети підтримки українських захисників.