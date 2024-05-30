Пісторіус прибув до Одеси й оголосив про новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 30 травня прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Під час нього він оголосив про новий пакет допомоги для України у розмірі 500 мільйонів євро.

Візит німецького міністра тримали в таємниці з міркувань безпеки. Відомо, що в Одесі Пісторіус провів зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Цікаво Макрон хоче сформувати європейську коаліцію військових інструкторів в Україні, – Le Monde

Німеччина оголосила новий пакет допомоги

Як пишуть у ЗМІ, під час візиту до Одеси Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги для України у розміні 500 мільйонів євро.

Ми будемо продовжувати підтримувати вас у цій оборонній кампанії,

– заявив Пісторіус на зустрічі з Умєровим.

Що саме увійде до пакета допомоги, повністю не розкривають. Втім, відомо, що Німеччина передасть "велику кількість ракет" для систем протиповітряної оборони середньої дальності Iris-T SLM, а також меншу кількість – для систем меншої дальності SLS.

Окрім того, до пакета допомоги також увійдуть розвідувальні дрони, запчастини для техніки, додаткові бойові машини піхоти Marder, бойові броньовані машини, зенітні системи та засоби радіоелектронної боротьби, кілька сотень снайперських гвинтівок та один мільйон патронів для стрілецької зброї.

Ба більше, Німеччина також передасть 18 колісних гаубиць з 2025 року, профінансує курси українських техніків, фінансуватиме супутниковий зв'язок, а також ремонт 19 іспанських танків Leopard.

Військова допомога від партнерів: останні новини