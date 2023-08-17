Німеччина передала Україні нову військову допомогу, зокрема дві IRIS-T
17 серпня 2023, 13:56Читать новость на русском
Джерело:Бундесвер
Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги. Сюди увійшли ще дві пускові установки системи IRIS-T SLS.
Про це йдеться на сайті федерального уряду. Також Україна отримала ще майже 5 тисяч снарядів 155-мм калібру, радари GO12 та вантажний транспорт.
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Що увійшло у новий пакет:
- 4539 димових боєприпасів 155-мм калібру (раніше Німеччина передала 12 460 таких снарядів);
- 10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби (раніше було передано 8 одиниць);
- 4 сідельні тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них (раніше 38 та 33 відповідно);
- 8 навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).
В уряді Німеччини зазначили, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 мільярда євро.Зверніть увагу! Раніше в Німеччині планували передати нові системи ППО не раніше осені, але тепер прогноз щодо поставок змінився.