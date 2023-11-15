Скальпельна робота: як танки Leopard допомагають ЗСУ на полі бою
Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, туди увійшли 10 танків Leopard. ЗСУ активно застосовують ці танки, вони дуже допомагають українським бійцям на полі бою.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, для України підходить будь-яка модифікація Leopard.
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Значення Leopard для ЗСУ
Роман Світан зазначив, що українські танкісти активно використовують Leopard на полі бою. Ці танки мають безліч переваг. Зокрема, їхня точність важлива у режимі вогневої підтримки піхоти.
Це точно скальпельна робота повинна бути у танкістів. Leopard дозволяють нашим танкістам виконувати снайперські вистріли, підтримувати піхоту, прикривати життя наших воїнів, які йдуть в атаку,
– пояснив полковник ЗСУ в запасі.
Світан про танки Leopard для ЗСУ: дивіться відео
Військова допомога Україні: останні новини
- Європейський Союз пообіцяв надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Попри різні думки, що ЄС не зможе виконати поставлене завдання вчасно, у Єврокомісії переконують, що план виконають.
- Нещодавно Україна отримала пускові установки для ЗРК NASAMS від Литви. Зазначається, що пускові установки NASAMS, які придбала Литва, будуть інтегровані до підрозділів управління вогнем ЗСУ. У такий спосіб вони доповнять та розширять оперативні можливості систем NASAMS, які передали Норвегія і США.
- Також Литва передала Україні транспортні засоби, необхідні екіпажам ЗРК, та додаткове обладнання для систем запуску ракет NASAMS і центрів управління вогнем.
- Кілька днів тому речник Повітряних Сил Юрій Ігнат анонсував, що Німеччина надасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot. Зараз Сили оборони мають на озброєнні 2 дивізіони.