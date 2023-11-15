Скальпельна робота: як танки Leopard допомагають ЗСУ на полі бою

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, туди увійшли 10 танків Leopard. ЗСУ активно застосовують ці танки, вони дуже допомагають українським бійцям на полі бою.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, для України підходить будь-яка модифікація Leopard.

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Значення Leopard для ЗСУ

Роман Світан зазначив, що українські танкісти активно використовують Leopard на полі бою. Ці танки мають безліч переваг. Зокрема, їхня точність важлива у режимі вогневої підтримки піхоти.

Це точно скальпельна робота повинна бути у танкістів. Leopard дозволяють нашим танкістам виконувати снайперські вистріли, підтримувати піхоту, прикривати життя наших воїнів, які йдуть в атаку,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Світан про танки Leopard для ЗСУ: дивіться відео

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