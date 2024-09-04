Україна отримає нові системи ППО: що вони зможуть захистити

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем ППО IRIS-T. В ідеалі ці системи повинні працювати у парах із Patriot або SAMP/T.

В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив, скільки міст Україна зможе прикрити системами ППО до кінця року.

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Скільки міст ще вдасться закрити системами ППО

У Київ та Київській області все є й вже працює. На думку військово-політичного оглядача, з урахуванням того, що офіційно передають нам партнери в найкращому випадку вдасться закрити плюс одне місто-мільйонник.

Я говорю про загальну ешелоновану ППО, а не виключно якщо брати якісь окремо взяті системи. Йдеться про те, як сформувати повністю ешелон малого, середнього та великого радіуса дії з використанням Patriot. Можливості такі будуть для ще одного міста, згідно з тією інформацією, яка зараз з'являється у відкритих джерелах,

– зазначив Коваленко.

Президент неодноразово заявляв, що вирішується питання закриття, наприклад, Одеси чи Харкова. Вже понад рік ми чуємо, що Одесу будуть закривати та підсилювати, а цьогоріч взагалі з'являлися повідомлення про те, що було підсилено Одесу. Проте росіяни досі атакують місто "Іскандерами".

З цього можна зробити висновок, що Одеса не прикрита ЗРК Patriot, так само як і Харків. Отже, там цих систем нема,

– мовив військово-політичний оглядач.

Невідомо, де вони розміщені, але це, мабуть, й добре, тому що ці системи можуть прикривати станом на зараз якийсь інший важливий стратегічний об'єкт. Не рівня міста мільйонника, а військового порядку, прикриття якого необхідне, щоб гарантувати або стабільну оборону, або стабільне ухвалення рішень та проведення операцій.