Доставка вже почалася: Україна отримає партію систем SurveilSpire проти дронів

Німецький концерн Rheinmetall уклав контракт на поставку Україні нової партії розвідувальних систем SurveilSpire, які ефективні у боротьбі з дронами. Замовлення оплатив уряд Німеччини.

Про це йдеться у заяві Rheinmetall. Наголошують, що доставка систем в Україну уже розпочалась. У компанії також окреслили суму, на яку було зроблене замовлення.

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Замовлення у двозначному діапазоні мільйонів євро. Замовлення зробив німецький уряд. Доставка комплексів уже розпочалася,

– повідомили у компанії.

Що відомо про SurveilSpire

SurveilSpire — це система захисту, призначена для розвідки та боротьби з дронами.

У системи розвідки входять мобільні вишки спостереження з камерою денного та нічного бачення, мінідрони з автопілотуванням і систему управління. Транспортні засоби також входять в комплект.

Зазначають, що SurveilSpire використовують, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу. Система також може забезпечити мережу 5G.

Rheinmetall розробляє комплекс й співпраці естонською компанією DefSecIntel.

Система легка у використанні

Для розгортання цієї розвідувальної системи достатньо лише трьох людей. SurveilSpire використовує бездротові канали зв'язку, як от 4G та Starlink, для передачі відео на мобільний командний пункт. А сонячні панелі дозволяють SurveilSpire збільшити тривалість роботи.

Інформацію від камер та розвідувальних дронів блок управління комплексу обробляє за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту.

Головне про військову допомогу Німеччини

Лише в перші три квартали цього року нашій державі схвалили експорт військової техніки на суму 3,3 мільярда євро.

У 2022 році поставки озброєнь становили 8,35 мільярда євро. Цього року вони вже становлять 8,76 мільярда євро.

. У серпні цього року Німеччина вже передала ЗСУ пакет допомоги, куди увійшли 5 систем SurveilSPIRE. На озброєнні німецької армії ці новітні системи стоять з 2021 року.