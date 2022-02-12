Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів і зменшує кількість місії у Києві

12 лютого 2022 , 14:22
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Джерело:

твітер МЗС Німеччини

У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що переносять консульство з Дніпра у Львів. Також відомство запланувало зменшити кількість місії у Києві.

Відповідну заяву зробила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Це трапилось 12 лютого. 

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Німеччина переносить консульство до Львова

Ми залишимо наше посольство в Києві відкритим, проте скоротимо дислокований там дипломатичний персонал,
– заявила Бербок. 

Політикиня додала, що генеральне консульство з Дніпра перемістять до Львова. До речі, у Дніпрі воно розміщувалось з 2014 року. Перед цим було в Донецьку. 

Окрім того, німецька міністерка заявила, що МЗС просить німців "розглянути можливість виїзду з країни". Мовиться про Україну. 

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