Німецька бригада для захисту східного флангу НАТО буде готова до бою у 2027 році, – Пісторіус

Німеччина продовжує формування бригади, яка має захистити східний фланг НАТО від потенційної агресії. Ця бригада вже може бути готова до бою до 2027 року.

Про це у коментарі кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він зазначив, що ця бригада базуватиметься у Литві.

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Пісторіус розповів про формування бригади для захисту НАТО

Міністр оборони Німеччини відповів, що розгортання німецького військового підрозділу у Литві йде за планом.

Бригада буде готова до бою, якщо це буде необхідно, у 2027 році,

– заявив Борис Пісторіус.

Він також висловив оптимізм, що Німеччина встигне до цього часу сформувати бригаду, що буде захищати східні фланги НАТО. Він також запевнив, що ця бригада буде готова для захисту Альянсу вчасно.

Німеччина розмістить свою бригаду у Литві

У Міністерстві оборони Німеччини 19 грудня розповіли, що Борис Пісторіус підписав план, який передбачає постійне розміщення бригади Бундесверу на території Литви. Це роблять задля протистояння Росії.

Під час підписання документа з Литвою Пісторіус наголошував, що це "історичний момент" і "віха". Також німецький міністр зазначив, що створять боєздатну бригаду під керівництвом Німеччини, яка стримуватиме країну-агресорку від можливого нападу на Альянс.

План передбачає, що до Литви німецькі війська прибуватимуть поступово. Розпочнеться процес у 2024 році, а от завершиться розгортання до 2027 року.

За планом також відомо, що ядро німецької бригади має складатися з п'яти батальйонів. Мовиться про танковий і артилерійський батальйони.

У цій бригаді розміщуватиметься близько 5 тисяч солдатів і цивільних осіб. Під час служби німецьких військових у Литві, на період тривалої ротації, також долучаться їхні сім'ї.

Варто зазначити, що президент Литви Гітанас Науседа зауважив, що прагнув би, щоб німецьку бригаду розмістили вже до кінця 2026 року. Наразі Міноборони Німеччини зайнялося розробленням детальної системи стимулів, щоб заохотити на постійну дислокацію до Литви власних військових.