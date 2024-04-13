Німеччина також може передати Україні Iris-T: традиційне звернення Зеленського

Ввечері 13 квітня Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців. Він зазначив, що головна тема під час розмов із західними партнерами зараз – передача Україні ППО.

Під час промови 13 квітня президент розповів про нові домовленості з Німеччиною та відзначив наших воїнів.

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Німеччина може надати додаткову систему Iris-T

Президент зазначив, що Німеччина надасть Україні додатковий Patriot. Крім цього, країна може надати додаткову систему IRIS-T.

Сьогодні є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи: Німеччина надасть нам додатковий Patriot – сьогодні з канцлером Шольцом про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО – і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору,

– сказав президент.

Також Зеленський обговорив з канцлером заходи до конференції щодо відновлення України та глобальний саміт миру, який відбудеться у червні.

Цього тижня відбулись важливі зустрічі

Глава держави повідомив, що за цей тиждень провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії та Латвії, з якою було укладено нову двосторонню безпекову угоду.

Також президент розмовляв з прем'єр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії та Ірландії.

У кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт – це головні теми. Робимо все, щоб було більше можливостей у наших Сил оборони і оборонно-промислового комплексу,

– зазначив президент.

Україна працює над виробництвом зброї

Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовляється з партнерами про спільні кроки, щоб фінансувати виробництво зброї в Україні, оскільки цей потенціал дуже високий.



Нині – професійне свято українського ОПК. Тож президент відзначив державними нагородами людей, які активно розвивають цю галузь. Про більшість із них поки що не можна говорити відкрито.

Я пишаюся кожним підприємством, яке виробляє зброю для України. Ми всі по праву пишаємося кожним результатом української зброї – наших дронів, які здатні досягати все більш віддалених цілей, – пишаємося результатами наших ракет. Принципово важливі для України всі виробництва снарядів, артилерії. Зараз уже дають результат деякі виробництва, яких не було за час незалежності,

– сказав глава держави.

Він додав, що зараз в "оборонці" працюють 500 компаній, більшість із них – приватні ініціативи.

Ситуація на фронті складна

Сьогодні, як і завжди, я був на зв'язку з військовими, з міністром оборони. Ситуація на фронті, на деяких напрямках – вона складна. І кожен, хто зараз проявляє свою стійкість, кожен, хто захищає наші позиції, він робить колосальну роботу. Дякую кожному солдату та командиру!,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що працює з партнерами, зокрема, в США, щоб зміцнити захист України та ЗСУ.