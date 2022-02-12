Німеччина теж закликала своїх громадян їхати з України
Джерело:Der Spiegel
На тлі новин про ймовірний напад Росії низка країн радять своїм громадянам виїжджати з України. Таку ж заяву зробили і в Німеччині.
У Міністерстві закордонних справ Німеччини кажуть, що "не можна виключати воєнного конфлікту між Росією та Україною".
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Німцям радять переконатись, що їх присутність в Україні є необхідною.
Якщо це не так, залиште країну в найкоротші терміни,
– кажуть дипломати.
Також Німеччина закриває своє донецьке консульство, офіс якого зараз розташований у Дніпрі.
Перед цим Берлін просив своїх громадян "стежити за безпековою ситуацією у міжнародних та місцевих ЗМІ". Закликали зважати на місцеві оголошення та відкласти подорожі, якщо вони не є необхідними.
Іноземців закликають їхати з України: що відомо
- Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. В американських ЗМІ побільшало повідомлень про можливий напад.
- Через це низка держав закликали своїх громадян виїжджати з України. Зокрема, США, Канада, Латвія, Естонія, Велика Британія, Норвегія, Ізраїль тощо.
- Перед цим Кремль заявив, що може евакуювати частину працівників посольства в Києві. Однак потім сказали, що дипломати таки залишаються в країні.
- У Москві заперечують плани щодо нападу на Україну.
- В МЗС закликали українців зберігати спокій та не панікувати. Запевняють, влада та армія готова до будь-яких сценаріїв. Крім того, ми маємо потужну міжнародну підтримку.
До теми – Низка посольств закликали громадян залишити Україну через загрозу вторгнення Росії: