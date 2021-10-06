Німеччина – важливий партнер України в Європі, – Зеленський після зустрічі зі Штайнмаєром

Володимир Зеленський заявив, що Німеччина – важливий партнер України в Європі. За його словами, наша держава прагне зміцнювати двосторонні відносини.

Про це український лідер повідомив під час зустрічі з федеральним німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, який перебуває у Києві з візитом для участі в заходах, присвячених роковинам Бабиного Яру.

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Україна очікує, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформовано коаліцію, яка сприятиме українсько-німецьким відносинам та підтримці європейської перспективи для нашої країни,

– сказав Володимир Зеленський.

Війна на Донбасі

Окрему увагу під час переговорів приділили врегулюванню ситуації на Донбасі. Україна намагається активізувати всі переговорні формати для досягнення миру та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Розраховуємо на подальшу дієву підтримку ФРН. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна у межах Нормандського формату,

– наголосив український лідер.

Він також відзначив важливу роль Німеччини у діяльності Кримської платформи та подякував за участь у саміті й приєднанні до підсумкової декларації.

Про що ще говорили

Президенти обговорили питання енергетичної безпеки Європи й України та вступ нашої держави до ЄС і Північноатлантичного Альянсу.

Володимир Зеленський зауважив, що запуск "Північного потоку-2" означає суттєву ескалацію загроз. За його словами, важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку всім.

Поспілкувалися й про підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Президент привернув увагу німецького колеги до очікувань у контексті подальшої інтеграції з Євросоюзом і НАТО.

Хочу подякувати вам за цей візит, для нас це дуже важливо. У нас було багато зустрічей, але найголовніше, що в такі важливі дні для України, для історії нашої держави, у 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру, Німеччина на найвищому рівні підтримує Україну,

– додав президент.

Зеленський провів зустріч зі Штайнмаєром / Фото Офісу Президента