Німеччина і Велика Британія оголосять про надання Україні танків Leopard і Challenger 2, – ЗМІ

Воїни ЗСУ вразили своїм героїзмом та професійністю весь світ. Цивілізовані країни продовжують підтримувати Україну та допомагати.

ЗМІ переконані, що Німеччина наблизилася до рішення про надання Україні танків Leopard. Станом на 13 січня країна ще не ухвалила остаточне рішення. Водночас тиск на німецьку сторону зростає.

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Мовиться, що Німеччина ухвалить рішення до наступного засідання у форматі "Рамштайн". Воно відбудеться вже 20 січня.

Окрім того, Велика Британія розглядає можливість відправлення в Україну бойових танків Challenger 2.

Польща передасть Україні роту танків

Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard. Це відбудеться у межах міжнародної коаліції.

Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні танки Leopard. Спочатку нам треба побудувати міжнародну коаліцію. І ми прийняли рішення про формування цієї міжнародної коаліції,

– заявив польський лідер.