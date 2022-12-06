Німеччина відмовилася передавати Україні системи Patriot: Варшава розчарована

З кінця листопада ведуться дискусії щодо того, чи надавати Україні на озброєння ЗРК Patriot. Однак 6 грудня Німеччина відмовилася їх надавати Україні.

Про таку відмову повідомив у своєму твітері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він зазначив, що почув її під час розмови з міністеркою оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

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Німеччина не хоче передавати системи Україні

За словами міністра оборони Польщі, він розчарований такою позицією Німеччини. Адже розміщення Patriot у західних регіонах України підвищило б безпеку не лише поляків, а й українців.

Також Маріуш Блащак анонсував спільні заходи з Німеччиною щодо розміщення цих пускових установок на території Польщі, а також підключення їх до системи командування.

Як системи Patriot могли б закрити українське небо

ЗРК Patriot – це велика "родина", яка постійно розширюється, оновлюється та модернізується. Наразі Patriot – найкращий і, мабуть, найвідоміший засіб ППО у світі. Він здатен перехоплювати цілі на великій відстані. Наприклад, лише 4 комплекси можуть прикривати велике місто.

Також цей ЗРК має дуже чутливі радари, які здатні ефективно виявляти цілі від найменших до найбільших. Ба більше, останні розробки здатні перехоплювати навіть балістичні ракети, що дуже актуально для України.

При цьому Patriot є його багатовекторним, тобто може одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а також безперервно супроводжувати 8 із них, та випускати і наводити на кожну з 8 цілей до 3 ракет.

Однак варто й зазначити, що Patriot є складною системою. Вона вимагає тривалого навчання з нею, координації з супутником і складного процесу інтеграції до системи ешелонованої ППО.

Дискусії навколо Patriot: коротко