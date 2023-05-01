Такого немає навіть у Бундесверу: Німеччина потужно підсилила ППО України

Німеччина офіційно підтвердила відправку другого із чотирьох запланованих комплексів ППО IRIS-T. Перевірити це можна на офіційній сторінці тамтешнього уряду в окремому розділі присвяченому всьому військовому спорядженню та зброї, яке Німеччина відправляла в Україну.

Комплекс уже в нас і заступив на бойове чергування. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

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Нагадаємо, що зараз західні союзники України активно постачають системи ППО, які б змогли захистити цивільне населення від російського ракетного терору.

Сучасний захист проти ракет

Жданов зауважив, що IRIS-T – це протиракетний комплекс середнього радіуса дії.

Це останнє слово в науці і техніці серед таких комплексів середнього радіуса дії. Я маю на увазі, що розробка сучасна і такого комплексу навіть немає на озброєнні у Бундесвері (Збройні сили Німеччини — 24 Канал),

– наголосив військовий аналітик.

Жданов про підсилення української ППО: дивитись відео

Німеччина підсилює українську ППО