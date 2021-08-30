Німеччина вважає, що Росія та Китай мають долучитися до переговорів щодо Афганістану
Джерело:dpa international
Росія та Китай повинні взяти участь у переговорах про майбутнє Афганістану. Як сказав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, на це є низка причин.
Зауважимо, що країни хочуть обговорити плани щодо евакуації афганців, яким загрожує переслідування з боку "Талібану".
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За словами глави німецького МЗС, Росія та Китай є важливими міжнародними партнерами. І екстрене засідання Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку стане показником того, чи готові Москва і Пекін до співпраці.
У цей час робляться зусилля по залученню всіх важливих міжнародних партнерів за стіл переговорів, і тому буде важливо, щоб Росія і Китай також були там,
– заявив Маас.
До того ж посольства Росії та Китаю досі відкриті в Афганістані, що перебуває під владою талібів. Зауважимо, що посольства інших постійних членів Ради Безпеки ООН – США, Великої Британії та Франції – припинили роботу в країні.Зверніть увагу! Після того, як американські війська почали виходити з Афганістану, ситуація в країні погіршилася. Бойовики "Талібану" один за одним захоплювали населені пункти й 15 серпня дійшли до столиці – міста Кабул.
Яка зараз ситуація в Афганістані
- 29 серпня США у Кабулі завдали потужного авіаудару по автомобілю зі смертниками "Ісламської держави". Внаслідок цієї атаки вдалося знищити всіх терористів, однак загинули й мирні жителі.
- 30 серпня по аеропорту Кабула випустили щонайменше 5 ракет. Про атаку проінформував Білий дім, а очільник США Джо Байден наказав посилити захист американських військових.
- Центральний банк Афганістану заборонив знімати з банківських рахунків більше ніж 200 доларів на тиждень. Таке обмеження, як заявляють, буде тимчасовим.