Німеччина вважає, що Росія та Китай мають долучитися до переговорів щодо Афганістану

Росія та Китай повинні взяти участь у переговорах про майбутнє Афганістану. Як сказав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, на це є низка причин.

Зауважимо, що країни хочуть обговорити плани щодо евакуації афганців, яким загрожує переслідування з боку "Талібану".

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За словами глави німецького МЗС, Росія та Китай є важливими міжнародними партнерами. І екстрене засідання Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку стане показником того, чи готові Москва і Пекін до співпраці.

У цей час робляться зусилля по залученню всіх важливих міжнародних партнерів за стіл переговорів, і тому буде важливо, щоб Росія і Китай також були там,

– заявив Маас.

До того ж посольства Росії та Китаю досі відкриті в Афганістані, що перебуває під владою талібів. Зауважимо, що посольства інших постійних членів Ради Безпеки ООН – США, Великої Британії та Франції – припинили роботу в країні.

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