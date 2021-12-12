Дуже несправедливо, – Резніков про блокування Німеччиною закупівлю зброї Україні через НАТО

12 грудня 2021 , 23:00
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Джерело:

Financial Times

Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокує поставки зброї до України через НАТО. За його словами, у Берліні не робили закупівель, незважаючи на попередження США про можливе вторгнення Росії.

Міністр оборони зазначив, що німецький уряд у листопаді наклав вето на купівлю гвинтівок для боротьби з дронами й антиснайперських систем через Агентство підтримки та закупівель Альянсу.

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Вони продовжують будувати "Північний потік-2" і водночас блокують нашу оборонну зброю. Це дуже несправедливо,
– сказав Олексій Резніков.

Він додав, що враховуючи блокування Німеччиною закупівель, Україна прагнутиме придбати зброю через двосторонні угоди з союзниками, зокрема зі США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Зброя для України з Німеччини

  • Володимир Зеленський у червні закликав Німеччину надати Україні летальну зброю. Там відмовляються надавати озброєння з початку війни на Донбасі.
  • Проте, за інформацією газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, проти надання озброєнь буцімто виступає глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
  • Водночас міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що має відкриту позицію у питанні постачання зброї.
Автор: Олег Васьків