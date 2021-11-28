Німеччина закликає США не вводити санкції проти "Північного потоку-2", – ЗМІ

28 листопада 2021 , 21:22
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Джерело:

Axios

За інформацією ЗМІ, Німеччина просить Конгрес США не вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". У Берліні вважають, що економічні обмеження можуть послабити довіру до американської влади.

У Німеччині буцімто налаштовані таким чином зміцнити енергетичну безпеку Європи та України. Про це йдеться у секретному документі посольства Німеччини в США до Конгресу. Його опублікували журналісти.

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Німеччина хоче зупинити зловживання Росії

У документі, який надіслали до Конгресу, йдеться про те, що Німеччина рішуче налаштована зупинити зловживання Росії газом. Для посилення енергетичної безпеки в Європі, офіційний Берлін прагне досягнути двосторонніх домовленостей.

Однак у Німеччині вважають, що санкції проти "Північного потоку-2" загрожують Україні та ставлять під загрозу положення про допомогу нашій державі.

Водночас у документі вказані кроки офіційного Берліна у випадку, якщо Росія захоче використовувати газ як зброю. Серед них:

  • рішучі публічні заяви;
  • можливе припинення політичних зустрічей;
  • обмеження на російські проєкти.

Попри те, конкретних деталей цих кроків у документі не вказали.

"Північний потік-2": останні новини

  • 16 листопада Німеччина призупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2". Її відновлять лише за умови що "Газпром" передасть активи газогону, який на території Німеччини, дочірній компанії. Тобто, росіяни повинні реорганізувати компанію відповідно до німецького законодавства.
  • 23 листопада США запровадили нові санкції проти "Північного потоку-2".
  • У МВФ заявили, що через запуск російського газопроводу щорічні доходи України від надання в експлуатацію своєї газотранспортної системи знизяться орієнтовно на 1,2 мільярда доларів до 2024 року.
Автор: Іван Магуряк