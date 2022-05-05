Німеччина залишається потужним союзником України, – Зеленський поговорив зі Штайнмаєром

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Франком-Вальтером Штайнмаєром. Наразі Німеччина залишається потужним союзником України.

Глава ОП Андрій Єрмак підтвердив інформацію про те, що 5 травня дійсно відбулась розмова Володимира Зеленського з президентом Німеччини. Водночас він зауважив – деталі згодом.

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"Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України – марна", – написав глава Офісу Президента.

Водночас про розмову президентів у своєму твітері заявив і журналіст німецького таблоїда Bild Пол Ронцгаймер. За його словами, "сторони домовилися залишити минуле позаду, щоб зосередитися на майбутній співпраці".

Скандал довкола візиту Штайнмаєра: головне

12 квітня Штайнмаєр заявив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. Тоді президент ФРН саме перебував у Польщі, й Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

Через відповідну подію відносини України та Німеччини напружились. Канцлер ФРН Олаф Шольц навіть заявив, що не хоче їхати в Україну, поки там не буде президента Штайнмаєра.

Водночас Володимир Зеленський 13 квітня повідомив, що ні він, ні Офіс Президента офіційно не отримували звернення Штайнмаєра чи офісу президента Німеччини щодо його візиту в Україну.

Ситуація отримала продовження – віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Україну за начебто "небажання прийняти Штайнмаєра". Він навіть назвав це "великою дипломатичною помилкою".

Згодом на гучну заяву відреагував Дмитро Кулеба. Очільник Міністерства закордонних справ України наголосив, що Україна не зацікавлена в негативній ескалації двосторонніх відносин і поважає Німеччину як державу.

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