Німеччина запропонувала Україні допомогу у розслідуванні можливого застосування хімзброї Росією

Німеччина готова долучитися до розслідування можливого застосування хімзброї з боку Росії. Окрім того, німецька сторона надає Україні матеріали захисту проти хімічної атаки.

Представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер повідомив, що його країна надає Україні захисні костюми, спорядження, протигази та необхідні медикаменти. Окрім того, він відреагував на можливу хімічну атаку у Маріуполі.

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Запропонували допомогу щодо можливого розслідування звинувачень. Якщо повідомлення підтвердяться, якщо хімічна зброя дійсно була застосована, це було б черговим кричущим порушенням міжнародного права та подальшою ескалацією з боку Росії,

– наголосив Бургер.

Представник МЗС нагадав, що міжнародне право чітко забороняє використання хімічної зброї. Порушення матиме наслідки.

"Росія перетнула багато червоних ліній"

Бургер також зауважив, що Росія у війні з Україною перетнула багато червоних ліній. Зокрема, є речі, які без сумніву визначаються як воєнні злочини, злочини проти людства. Бургер наголосив: це відбувалося у Бучі, Маріуполі та інших містах.

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