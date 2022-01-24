Німеччина зраджує своїх друзів, – Кличко в інтерв'ю Bild обурився позиції деяких чиновників

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував останні скандальні заяви німецьких чиновників щодо України. За його словами, Берлін зраджує Україну.

За словами Віталія Кличка, деякі німецькі чиновники втратили зв'язок з реальністю. Таку позицію мер Києва озвучив в інтерв'ю.

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В Україні розчаровані заявами з Німеччини

Віталій Кличко заявив, що в Україні розчаровані заявами деяких німецьких посадовців, зокрема екскомандувача ВМС Кая-Ахама Шенбаха та прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера.

На жаль, незрозумілі заяви німецького віцеадмірала щодо Росії та Путіна показують, що й інші представники важливих посад також страждають від повної втрати реальності, коли мова йде про Росію,

– заявив Кличко.

Мер столиці наголосив, що Україна лише хоче бути вільною, незалежною та демократичною державою. Свої прагнення наша країна продемонструвала ще в 2014 році під час Революції Гідності.

Скандальні заяви з Німеччини: коротко

Екскоманувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Крим буцімто є "втраченим для України", а вступ до НАТО для нас є нібито неможливим, бо Україна "не суверенна держава". Після своїх заяв Шенбах втратив посаду, а Україна вимагає від німецького уряду пояснень.

Наступного дня прем'єр Баварії Маркус Зьодер заявив, що Росія нібито не є ворогом Європи, а санкції – неефективні. Крім того, за словами політика, Україна не може стати членом НАТО.

До теми пропонуємо сюжет про заяву Шенбаха: дивіться відео