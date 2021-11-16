Німецький регулятор зупинив сертифікацію "Північного потоку-2"

У Німеччини призупинили процес сертифікації російського газогону "Північний потік-2". На тлі цього вартість газу в Європі миттєво злетіла, перевищивши 1 000 доларів.

Федеральне мережеве агентство дійшло висновку, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

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Штаб-квартира оператора розташована у місті Цуге (Швейцарія). Тому для управління частиною, розташованою на німецькій території, оператор вирішив започаткувати дочірню компанію.

Процедуру сертифікації буде припинено доти, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірній компанії,

– пояснили у регуляторі.

Коли ці вимоги будуть виконані, регулятор зможе відновити свою експертизу в решту 4-місячного періоду, встановленого законом, підготувати проєкт рішення та надати його Єврокомісії.

Процедура сертифікації "Північного потоку-2"

Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

"Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Німецький регулятор BNetzA 15 листопада схвалив участь української компанії у процедурі.