У Німеччині 82-річний чоловік пожертвував мільйон євро постраждалим від повеней
Джерело:Antenne Munster
Житель німецького міста Мюнстер – 82-річний Хорст Ешлер – пожертвував понад мільйон євро постраждалих від масштабних повеней. Окрім того, чоловік закликав свій улюблений футбольний клуб "Баварія" взяти з нього приклад.
Ешлер зізнався, що вирішив пожертвувати гроші, коли усвідомив, скільки страждань завдала людям стихія.
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Це для людей, які втратили все. А мені поки що вистачає грошей, щоб завтра купити собі хліб,
– заявив чоловік.
Ешлер звернувся до "Баварії"
Упродовж багатьох років Ешлер є шанувальником футбольного клубу "Баварія". Водночас після повеней чоловік розкритикував улюблену команду. Він наголосив, що гравці недостатньо допомагають постраждалим.
"Не скупіться. Я знаю, що ви регулярно жертвуєте на благодійність. Але зараз вам потрібно відкрити свій гаманець знову", – зауважив Ешлер.
Реакція "Баварії"
- Вже через день після заклику Ешлера футбольний клуб анонсував благодійний матч у місті Гельзенкірхен у регіоні Північний Рейн-Вестфалія (він найсильніше постраждав від повеней).
- Ешлера у пресрелізі не згадали. Водночас "Баварія" пообіцяла передати усі виручені гроші (у будь-якому випадку не менше мільйона євро) постраждалим від страшної негоди.
Повені у Німеччині: останні новини
- Кількість жертв внаслідок масштабних повеней у Німеччині зросла до 175 людей. Лише у землі Рейнланд-Пфальц негода забрала життя щонайменше 128 людей.
- Стихія завдала країні також значних матеріальних збитків.
- Лише збитки транспортній інфраструктурі оцінили щонайменше у 2 мільярди євро.