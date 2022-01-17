У Німеччині кажуть, що Росію не потрібно відключати від SWIFT

У Німеччині заявляють, що Росію не варто відключати від міжнародної платіжної системи SWIFT. Там переконують, що цього не треба робити, навіть якщо вона нападе на Україну.

Такий крок може сильно вдарити по німецькій та світовій економіці. Про це заявив кандидат на пост голови Християнсько-демократичного союзу Німеччини юрист Фрідріх Мерц.

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Всесвітня торгівля під загрозою

Німецький політик зазначив, що ситуація зі SWIFT може стати "атомною бомбою", яка серйозно нашкодить не лише Росії, але й Заходу. Зокрема, якщо вивести Росію із системи SWIFT, то це нашкодить всесвітній торгівлі.

Якщо задіяти SWIFT, це може стати "атомною бомбою"... Це вдарить по Росії, але серйозно зашкодить і нам. Таке рішення "фактично зламало б хребет міжнародної платіжної системи",

– сказав він.

Водночас Мерц вважає, що Україна має право купувати зброю у Заходу для самооборони. Він наголосив, що російські війська біля кордонів України є загрозою. Важливо, щоб Європа в цьому питанні діяла з єдиним підходом і потрібно узгодити цю позицію.

Платіжна система SWIFT об'єднує понад 11 тисяч банків, фінансових установ та корпорацій у більш як 200 країнах та територіях. Тобто SWIFT – це світовий монополіст у наданні електронних фінансових послуг. Якщо країну від'єднати від SWIFT, то операції з імпорту та експорту будуть паралізовані, а відповідно згодом відбудеться підвищення цін та дефіцит на імпортні товари.

Запуск "Північного потоку-2"

Мерц критикує можливий запуск газопроводу.

У світі навряд чи є більш політичний проєкт в енергетиці, аніж цей газопровід,

– сказав він.

Німецький політик називає запуск "Північного потоку-2" юридичним питанням і стверджує, що його треба вирішувати через відповідні установи ЄС.

Водночас він наголосив, що проєкт було б правильно запустити, бо його будівництво вже завершили. Але це лише за умови, що Росія виконуватиме свої зобов'язання щодо постачання газу перед Україною та Польщею. Мерц зауважив, що не можна допускати шантажу Кремля щодо цих країн.

Що відомо про відключення Росії від SWIFT

У США розглядають новий пакет антиросійських санкцій. Він може передбачати "ядерний варіант" – відключення Росії від системи SWIFT. Щоправда, остаточного рішення про обмеження ще не прийняли.

Європарламент 29 квітня 2021 року ухвалив рішення, що відключить Росію від системи, якщо вона нападе на Україну. Рішення привітав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

У Росії хочуть заявляли, що хочуть створити альтернативу міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

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