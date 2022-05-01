У Німеччині назвали умову, за якої постачатимуть в Україну танки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі відстоює свою позицію, щоб не постачати танків для України. Проте він не відкидає, що надсилатимуть техніку згодом.

Про це Шольц сказав в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag. Він розуміє, що його політичні рейтинги падають, але не хоче змінювати свій погляд на постачання озброєння в Україну.

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Чого чекає Шольц

За словами канцлера, він не може керуватися лише рейтингом у питаннях війни й миру. Шольц боїться, що може розпочатися масштабна війна НАТО з Росією. Проте він зазначив, що Берлін таки може дати дозвіл на постачання зброї, яку просить керівництво України.

Я швидко приймаю свої рішення і координую їх з нашими союзниками. Але я з підозрою ставлюся до поспішних дій і односторонніх дій Німеччини,

– заявив Шольц.

Наразі відомо, що Київ просить у Німеччини танки Leopard. Шольц підтвердив, що поки Сполучені Штати Америки та інші країни не надсилатимуть в Україну ні бойові танки, то Німеччина також цього не робитиме. Канцлер дотримується принципу "всі або ніхто" щодо постачання зброї Україні.

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