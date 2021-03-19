У Німеччині обіцяють зупинити "Північний потік-2" після виборів до Бундестагу

Німецька партія "Зелених" після виборів до Бундестагу має намір остаточно зупинити будівництво "Північного потоку-2". Це рішення закриє можливість союзу з консерваторами канцлерки Ангели Меркель, які виступають за проєкт.
Джерело:партія "Зелених"
У політсилі заявили, що газогін закріплює "неправильну реакцію Німеччини на окупацію Криму Росією", а також війну проти України на Донбасі. Про це йдеться у передвиборчій програмі "Зелених".
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"Північний потік-2" треба зупинити
Проєкт газопроводу "Північний потік-2" є не лише політичним проєктом через його кліматичні та енергетичні наслідки, він також завдає збитків на геополітичному рівні – особливо з огляду на ситуацію в Україні, тому його слід припинити,
– зазначили у партії.
Політики також додали, що Росія дедалі більше стає "авторитарною державою".
Консерватори хочуть коаліції зі "Зеленими"
Консерватори, яких очолює канцлерка Ангела Меркель, виступають за добудову "Північного потоку-2" і водночас прагнуть до коаліції зі "Зеленими", які проти закінчення проєкту.
Згідно з даними опитувань, консерватори лідирують перед виборами до Бундестагу, "Зелені" ж, за прогнозами" будуть другими.Зверніть увагу! Якщо газопровід таки добудують, Україна буде повністю інтегруватись в європейський енергетичний ринок.
Будівництво "Північного потоку-2": що відомо
- Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу на великій глибині, будівництво зупинили.
- Через рік, у грудні 2020 року, будівництво газогону відновили.
- 4 березня 2021 сенатори США закликали Джо Байдена ввести нові санкції проти учасників проєкту "Північний потік-2".
- Адміністрації президента сенатори направили відповідний лист. У ньому мовиться, що запроваджені наразі санкції є недостатніми.
- Президент України нагадав союзникам, що будівництво "Північного потоку-2" – це питання енергетичної безпеки для всієї Європи.