Німеччина стає лідером: чому в Берліні почалися розмови про припинення допомоги Україні

Окремі політики у Німеччині говорять, що необхідно припинити допомогу Україні. Держава стає політичним лідером у Європі, тому там відбуваються різного роду дискусії. Однак Берлін продовжить підтримувати Київ.

Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, також Німеччина переосмислює свою політику щодо Росії та інших країн.

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Політичні процеси у Німеччині

Михайло Подоляк зазначив, що Німеччина сьогодні розуміння свою відповідальність як країна-лідер європейської спільноти. Якщо раніше держава була вираженим економічним лідером у Європі, то зараз вона бере на себе і політичне лідерство.

Крім того, зараз Німеччина переглядає політику, яку вона протягом 20 останніх років провадила щодо Росії та інших країн. Через ці фактори у державі тривають різні дискусії серед політичних сил.

Тому у Німеччині проходять дуже гарні процеси. Трансформація політичної системи стає більш об'єктивною, лідерською, активно реагує на наявні виклики. Я не бачу жодних ризиків, що Німеччина займе іншу позицію щодо допомоги Україні. Бо очевидно, що якщо Росія збережеться у такому ж вигляді, це буде трагедія для Європи, зокрема, для Німеччини,

– вважає він.

Подоляк про позицію Німеччини: дивіться відео

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