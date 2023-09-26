Не ядерний удар: у Німеччині пояснили, чому Шольц "боїться" давати Україні ракети Taurus
Україна прагне отримати від Німеччини далекобійні ракети Taurus. Попри тиск всередині Німеччини, канцлер Олаф Шольц досі не ухвалив відповідне рішення.
Шольц затягує передачу Taurus не тому, що боїться ядерного удару з боку Росії. Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав німецький євродепутат Міхаель Галер.
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Шольц боїться знищення Кримського мосту
На його думку, проблема полягає в партії Шольца, яка думає про післявоєнне повернення до стосунків з Москвою. Крім того, Галер припустив, що Шольц боїться знищення Кримського мосту за допомогою ракет Taurus.
Річ у тім, що його власна партія – це ліві, які все ще мають певні романтичні погляди на післявоєнне повернення до звичних стосунків з Москвою, які я вважаю абсолютно ілюзорними. Я не думаю, що він боїться ядерного удару як наслідку. Але він, можливо, боїться, що українці можуть паралізувати Кримський міст за допомогою німецької зброї,
– сказав євродепутат.
Він також заявив, що "було б чудово", якби Україна змогла паралізувати Кримський міст.
"Це дало б нам справжню репутацію в Україні, і мені байдуже, оскільки Росія є агресором, вона на це заслуговує", – додав Галер.
Євродепутат звернув увагу, що минулого тижня голова комітету з питань оборони, голова комітету у закордонних справах, та голова комітету у європейських справах написали листа Шольцу, в якому закликали надати Україні ракети Taurus вже зараз.
Ми, з опозиції, християнські демократи, говорили про це вже давно, і багато експертів також говорять про це,
– зазначив Галер.
Він зазначив, що жахливо спостерігати за тим, як затягується передача зброї України, поки на фронті гинуть люди.
"Через те, що ці ракети зараз не можуть знищити лінії постачання російської зброї на фронт, все більше українців гине. І це важкий політичний тягар, який залишається разом з Шольцом і, на жаль, у сприйнятті українців та інших партнерів, залишається разом з Німеччиною, і я це дійсно критикую", – резюмував Галер.
У Німеччині тиснуть на Шольца: що відомо про передачу ракет Taurus
- Олаф Шольц не відкидає можливість передачі Україні ракет Taurus, однак він вимагає, щоб вони були модифіковані таким чином, щоб українські війська не могли атакувати територію Росії.
- Шольц підтвердив інформацію, що зараз розглядається питання щодо технічного обмеження дальності польоту ракет. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що модифікація ракети займе певний час.
- Однак з передачею ракет виникла ще одна проблема. Тепер у Німеччині кажуть, що проблемою є довготривала підготовка українських військових та фахівців, які мають програмувати цілі ракет.
- Через затягування передачі ракет Шольца критикують у Німеччини. Керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що Шольц єдина людина в Німеччині, яка блокує передачу Україні ракет Taurus.
- Також на Шольца тисне глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка закликала уряд якнайшвидше ухвалити це рішення.