Не відповідає вимогам, – у МЗС Німеччини пояснили зупинення сертифікації "Північного потоку-2"

Німецька міністерка Анналена Бербок заявила, що сертифікацію "Північного потоку-2" зупинили, бо він не відповідає вимогам ЄС. Водночас, за словами дипломатки, питання про запуск проєкту має геополітичний характер.

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини зазначила, що всі правила "прописані в угоді про коаліцію". Про це вона повідомила в інтерв'ю італійським журналістам газети La Stampa.

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Усі енергетичні проєкти в Німеччині мають відповідати європейським вимогам, і, зокрема й "Північний потік-2". У цей час це не так, тому процес сертифікації припинено,

– пояснила Анналена Бербок.

Міністерка закордонних справ вказала, що політична відповідальність полягає в тому, "щоб кожен мешканець Європи, незалежно від рівня доходів, міг дозволити собі електрику та опалення".

"Тому важливо зміцнити європейську енергетичну незалежність", – підсумувала німецька дипломатка.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

Німеччина у листопаді зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Процес відновлять за умови, якщо газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

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