Не відповідає вимогам, – у МЗС Німеччини пояснили зупинення сертифікації "Північного потоку-2"
Джерело:La Stampa
Німецька міністерка Анналена Бербок заявила, що сертифікацію "Північного потоку-2" зупинили, бо він не відповідає вимогам ЄС. Водночас, за словами дипломатки, питання про запуск проєкту має геополітичний характер.
Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини зазначила, що всі правила "прописані в угоді про коаліцію". Про це вона повідомила в інтерв'ю італійським журналістам газети La Stampa.
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Усі енергетичні проєкти в Німеччині мають відповідати європейським вимогам, і, зокрема й "Північний потік-2". У цей час це не так, тому процес сертифікації припинено,
– пояснила Анналена Бербок.
Міністерка закордонних справ вказала, що політична відповідальність полягає в тому, "щоб кожен мешканець Європи, незалежно від рівня доходів, міг дозволити собі електрику та опалення".
"Тому важливо зміцнити європейську енергетичну незалежність", – підсумувала німецька дипломатка.Зверніть увагу! Німецька міністерка Анналена Бербок вже раніше заявила, що наразі "Північний потік-2" не відповідає нормам ЄС. Саме тому поки що "він не може бути схвалений".
Сертифікація "Північного потоку-2"
- Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.
- Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.
- Німеччина у листопаді зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Процес відновлять за умови, якщо газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.