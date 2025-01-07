Зброю передаватимуть не місяцями: що принесе Україні новий "Рамштайн"

У вівторок, 7 січня, на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбудеться 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Прогнозується, що українські військові отримають великий пакет озброєння, насамперед від США.

Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що зброю тепер передаватимуть швидко – через кілька днів чи тижнів. Новий пакет дозволить наступати та створити передумови для ймовірного переговорного процесу.

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Яку зброю може отримати Україна після "Рамштайну"

Генерал армії розповів, що зараз реалізується великий пакет озброєння, який передбачався ще після голосування у Конгресі США щодо виділення Україні майже 61 мільярда доларів.

Мовиться про наступну зброю:

ракетні системи від ATACMS до HIMARS та M270 MLRS;

засоби ППО, починаючи з Patriot;

радіолокаційні установки;

мільйони боєприпасів, зокрема касетних;

міномети;

гаубиці;

протитанкові системи.

Якщо зараз посилити наявну зброю новим пакетом, це знецінить живу силу ворога, техніку, РЕБи, "Шахеди" та інші новітні системи, які Росія застосовує проти українських військових, створюючи проблеми. Також удари по російських тактичних аеродромах знецінять ворожі удари КАБами.

Саме це передбачає американський пакет. Тоді під'єднається Велика Британія, Німеччина, Франція, країни Скандинавії та інші, які сьогодні частково нас забезпечують озброєнням,

– наголосив Микола Маломуж.

Важливо те, що зброя уже поступатиме не місяцями та роками, а тижнями й днями. Очікується, що після "Рамштайну" буде напрацьована глобальна модель, яка забезпечить Україну озброєнням на цілий рік. Це вже дозволить не тільки тримати оборону, а проводити наступ і створювати передумови для переговорного процесу.

Додамо, що у 2026 році Україна отримає 180 тисяч боєприпасів калібру 35 міліметрів для установок Gepard від німецької компанії Rheinmetall.