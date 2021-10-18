У Німеччині вимагають ввести контроль на кордоні з Польщею: усе через нелегалів
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Союз поліцейських Німеччини виступив із вимогою ввести тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Польщею. Там побоюються колапсу через наплив біженців.
Про це йдеться у листі від імені профспілки поліцейських до федерального міністра внутрішніх справ Хорста Зеєхофера. Його написав глава союзу Хайнц Теггарт.
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Німеччина хоче контролю на кордоні з Польщею
У листі Теггарт заявив про небезпеку "колапсу" на кордоні між Німеччиною та Польщею. Кількість мігрантів, затриманих на цій ділянці, протягом останніх місяців "зростає майже вибухово".
За словами глави Союзу федеральних поліцейських, показник нелегальних перетинів такий же, який фіксували на австрійському кордоні у 2013 році.
Теггарт наголосив: крім ризику для безпеки, зросло навантаження на поліцейських та підвищився "ризик для здоров'я" у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країнах, звідки приїжджають мігранти.
Водночас він визнав, що проблему нелегалів не вдасться вирішити тимчасовим прикордонним контролем, адже вона є відповіддю Олександра Лукашенка на санкції ЄС.
Ситуація на польсько-білоруському кордоні
- Після введення санкції ЄС проти Білорусі через арешт опозиціонера Романа Протасевича самопроголошений президент Лукашенко заявив, що його країна "не буде більше стримувати нелегальних мігрантів". Після цього біженці почали масово перетинати кордон з Польщею.
- У липні через нелегалів у частині країни навіть оголосили режим надзвичайного стану.
- Вже у жовтні польський парламент затвердив план будівництва стіни. Згідно з документом, вартість проєкту становитиме 1,6 мільярда злотих, що приблизно 350 мільйонів євро. План передбачає будівництво самої стіни, а також встановлення камер і датчиків.