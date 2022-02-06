У Німеччині пояснили, чому вкотре відмовились постачати зброю Україні

У Німеччині вкотре заявляють, що не мають наміру постачати зброю для нашої країни. Мовляв, не хочуть сприяти загостренню ситуації.

В минулому така чітка позиція Німеччини була також. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

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Ми не поставляємо зброю в кризові регіони, щоб не сприяти там подальшому загостренню. У конфлікті навколо України партнери повернулися за стіл переговорів у межах Ради Росія – НАТО та нормандського формату,

– сказала Ламбрехт.

Міністерка також наголосила, що тепер основне завдання – це деескалація. Адже Німеччина виступає за мирне вирішення конфлікту.

Думка Німеччини про Україну в НАТО

Прокоментувала Крістіне Ламбрехт і перспективу вступу України до НАТО.

За її словами, цього питання наразі "немає на порядку денному". Водночас вона зазначила, що подавати заявку на вступ до НАТО – це "суверенне рішення України".

Німеччина відмовляється постачати зброю

Країни ЄС та Штати активно передають Україні озброєння та військову допомогу. Але Німеччина досі не підтвердила навіть те, що передасть нашій державі військові захисні шоломи, які обіцяла.

У Німеччині неодноразово заявляли, що не будуть передавати зброю Україні. Але нещодавно у Християнсько-демократичному союзі країни підтримали "вибіркове" постачання озброєнь в Україну. Пояснюють це тим, що Київ повинен отримувати від Берліна зброю, призначену для оборони.

У Берліні наголошували, що допомагають нашій державі по-іншому. Зокрема, мали на увазі навчання українських військових у Німеччині.

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