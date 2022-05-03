У Німеччині захотіли офіційних вибачень від України через відмову прийняти Штайнмаєра

Очільниця Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман обурена "ставленням України" до німецьких високопосадовців. Вона зажадала офіційних вибачень від українського посла Андрія Мельника.

За словами німецької політикині, наша країна після "різких висловлювань" українського дипломата не може очікувати на візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва. Про це Штрак-Ціммерман заявила у коментарі німецькому виданню Funke.

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Заява Штрак-Ціммерман щодо України

Нещодавно посол України у Німеччині Андрій Мельник відреагував на відмову канцлера Олафа Шольца приїхати з візитом у Київ після того, як Україна буцімто відмовила у відвідинах президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру. Український дипломат заявив, що у цій ситуації "грати в ображену ліверну ковбасу – якось не дуже по-державницьки".

Такі слова обурили очільницю Комітету Бундестагу з питань оборони Штрак-Ціммерман, й вона зажадала офіційних вибачень від українського посла.

Можливо, шановний пане Мельник, варто просто спершу вибачитись перед президентом (Німеччини – ред. 24 канал), а потім ввічливо запросити канцлера Шольца приїхати. Це – реально, й могло б справді принести позитивний результат,

– заявила німецька політикиня.

Разом з тим інший нардеп Бундестагу Йоганнес Фоґель не підтримав думки Штрак-Ціммерман стосовно цього питання. У коментарі телерадіомовникам RTL та NTV він підкреслив, що різкі висловлювання Андрія Мельника зрозумілі, адже потрібно зважати на актуальну ситуацію в Україні.

Україна та її влада переживають зараз агресивну війну, зокрема жахливі воєнні злочини. Тому я маю розуміння такої емоційності,

– наголосив Фоґель.

Німецький нардеп вважає, що саме з огляду на це не варто надто зациклюватись на заявах українського посла чи так різко реагувати на відмову прийняти візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Останні новини з Німеччини щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що з Росії не зніматимуть санкції доти, доки Кремль не досягне мирної угоди з Україною. При цьому "нав'язування умов" цього миру з боку Москви у теперішній ситуації не спрацює.

Разом з тим Німеччина прискорює процес відмови від російської нафти. Зазначається, що держава має намір позбутися залежності від російського енергоресурсу до кінця літа.

Раніше ФРН назвала "абсурдною пропагандою" порівняння Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, яке напередодні зробив очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

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