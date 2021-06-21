У Німеччині затримали росіянина: підозрюють у шпигунстві

Правоохоронні органи Німеччини затримали громадянина Росії за підозрою в роботі на російські спецслужби. Він працював у німецькому університеті.

Що відомо про російського шпигуна

За інформацією Генпрокуратури Німеччини, підозрюваний Ільнур Н у період з жовтня 2020 року до червня 2021 року щонайменше тричі зустрічався зі співробітником російської розвідки.

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Крім того, за інформацією служби, він як мінімум 2 рази на зустрічах передавав інформацію з університету. За це росіянин отримував гроші готівкою.

Правоохоронці провели обшуки

У Генпрокуратурі повідомили, що відповідні органи вже провели обшуки в будинку підозрюваного, а також за місцем його роботи в університеті. Однак, подробиці та результати обшуки поки залишаються неоприлюдненими.

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