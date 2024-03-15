У Німеччині знайшли живою доньку-немовля вбитої раніше українки
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В Німеччині вбили українку, яка мешкала у притулку для біженців. Її матір та маленьку доньку не могли знайти.
Немовля загиблої жінки вдалось відшукати у чоловіка та жінки. Дівчинку знайшли живою. Їй на момент загибелі матері було тільки п'ять тижнів.
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У Німеччині знайшли доньку вбитої українки
У Головному управлінні поліції Мангейма заявили, що дівчинку знайшли живою в 43-річної жінки та її 44-річного чоловіка. Через це їх в середу ввечері (ймовірно, 13 березня) арештували.
Наступного дня вони постали перед суддею. Після цього їх доставили до виправної установи.
Обох затриманих підозрюють у вбивстві 27-річної українки. Її тіло знайшли на березі Рейну біля міста Гоккенгайм.
Дівчинку неушкодженою взяли під опіку та профілактично доправили до лікарні. Аналіз ДНК показав, що дитина була донькою вбитої. Зараз дівчинка перебуває під опікою центру у справах молоді,
– розповіло видання.
Німецька поліція продовжує шукати 51-річну матір загиблої українки.
Поліція шукає 51-річну матір загиблої українки
Що відомо про трагедію в Німеччині
- Вранці 7 березня на березі Рейну біля популярної набережної неподалік німецького міста Гоккенгайм знайшли тіло 27-річної вбитої українки. Його виявив чоловік, який проходив повз.
- Виявилось, що раніше українку вважали зниклою безвісти. Зникли також маленька донька загиблої та її мама. Раніше вони втрьох жили у притулку для біженців у районі Рейн-Неккар.
- Німецькі журналісти написали, що 51-річна Марина Стеценко, матір загиблої українки, є головним свідком як у смерті жінки, так і у зникненні її маленької доньки.
- Загиблу українку звали Маргарита Разаз. Розтин підтвердив, що перед вбивством вона зазнала "зовнішнього насильства".
- Востаннє живими Маргариту з матір'ю та донькою бачили у ресторані в місті Брухзаль з новою знайомою Інною із Вальдорфа, яка допомагає біженцям з України. Про це повідомила знайома родини Аріна Якубовська. Журналісти зазначили, що акаунти Інни у телеграмі та інших соцмережах зникли.
- Журналісти зауважили, що Маргарита родом з Карлівки, що на Полтавщині. До повномасштабного вторгнення вона жила у Харкові, з татом новонародженої донечки не спілкувалась.