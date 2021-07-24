Німеччину знову накрили дощі: населення готують до евакуації

24 липня 2021 , 23:55
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Джерело:

DW

Німеччина ледь оговталась від потужних повеней. Проте у регіонах знову почалися проливні дощі. На заході готуються до можливої евакуації людей.

Так, через кілька днів після повеней у районах катастрофи знову сильні опади. Крім того, погода може погіршитись ще більше.

Раніше У Німеччині постраждалі від повені регіони готуються до нової серії руйнівних опадів

Готують евакуацію

Через зливи населенню найбільш постраждалих населених пунктів запропонують евакуацію. Жителям Шульди, Інзула, Дюмпельфельда і Бад-Нойенара нададуть автобуси.

Є проблема з каналізацією

Влада заспокоює, що очікують не такі сильні дощі, як минулого тижня. Проте ситуація все одно складна, оскільки є проблема з каналізаційною системою.

Зверніть увагу! Станом на 24 липня кількість жертв руйнівної повені збільшилася до 179 осіб.

Негода у Німеччині: головне

  • Нещодавно потужні зливи накрили Західну Європу та призвели до масштабних повеней. Німеччина була однією з країн, що постраждали найбільше.
  • Особливо складна ситуація була на землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія.
  • Паводки зруйнували десятки будинків та затопили вулиці міст, порушили роботу залізничного та громадського транспорту.
  • Сотні тисяч будинків залишились без світла. 
  • Збитки від негоди оцінюють у мільярди євро.

Повені у Німеччині та Бельгії, дивіться відео: 

 

Автор: Ольга Музика