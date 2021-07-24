Німеччину знову накрили дощі: населення готують до евакуації

Німеччина ледь оговталась від потужних повеней. Проте у регіонах знову почалися проливні дощі. На заході готуються до можливої евакуації людей.

Так, через кілька днів після повеней у районах катастрофи знову сильні опади. Крім того, погода може погіршитись ще більше.

Раніше У Німеччині постраждалі від повені регіони готуються до нової серії руйнівних опадів