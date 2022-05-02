Німецька армія менш боєздатна, ніж українська, – аналітик Умланд

Очільник МЗС Дмитро Кулеба казав, що Німеччина може ухвалити 3 історичні рішення, які б допомогли Україні. Зокрема, це стосується усунення перешкод щодо постачання зброї.

Однак деякі фахівці вважають, що Німеччину не є найкращим партнером щодо військово-технічного співробітництва. Зокрема про це в ефірі 24 каналу сказав аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Адреас Умланд.

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За його словами, питання в тому, як і коли у Німеччині втілять це рішення про усунення перешкод щодо постачання зброї. Можливо, це відбуватиметься не так швидко, як того хотілося б Україні.

Які проблеми в німецької армії

"Наскільки я зрозумів, всі вирішальні кроки що стосуються постачання зброї вже прийняли. Швидше проблема в тому, що Німеччина просто не є найкращим партнером для військово-технічного співробітництва", – вважає аналітик.

Німеччина має великі проблеми з власною армією. Напевно, сьогодні німецька армія менш боєздатна, ніж українська,

– додав Умланд.

Зокрема, як він пояснив, серед проблем армії Німеччини є відсутність достатнього фінансування упродовж останніх трьох десятиліть. Тому у цьому плані країна не буде найкращим партнером, вважає Адреас Умланд.

Разом з тим, Німеччина підтримує рішення не лише щодо постачання Україні важкого озброєння, а й про більший пакет санкцій щодо Росії. А також й майбутнього членства в Євросоюзі.

Коротко про зброю Німеччини для України

Спочатку позиція Німеччини щодо постачання зброї в Україну була категоричною. Та країна начебто погодилась на це після подій в Бучі. Водночас є суперечності через канцлера Олафа Шольца. Наприклад, він досі не збирається постачати нам танки Leopard, про які просить Київ.

Україна ж каже, що їй потрібно від Німеччини більше зброї. Посол Андрій Мельник закликав Бундестаг ухвалити закон про ленд-ліз, як це зробили США. Він передбачає безобмежне постачання зброї будь-яких обсягів та типів. Процедура є спрощеною. Зброю Україна може отримувати безоплатно або на вигідних для нас умовах.

Також Німеччина, окрім зброї, є рушієм впровадження санкцій проти Росії. Мовить про найболючіші – ембарго на газ і нафту. У Німеччині вже заявили, що не будуть платити за постачання російського газу в рублях ні зараз, ні в майбутньому.

Однак тепер у Міністерстві закордонних справ Німеччини визнали свою бездіяльність у тому, що відбувається в Україні. Кажуть, що треба тепер за це відповідати.

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