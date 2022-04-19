Німецька омбудсменка виступила проти бойкоту російської культури: каже, що не всі росіяни погані
Джерело:DW
У Німеччині знову заступилися за росіян, застерігаючи від бойкоту культури окупантів. Німецька омбудсменка Луїза Амтсберг вважає, що сам по собі Путін – це не Росія.
Путін не є символом російської культури, – омбудсменка
Уповноважена урядом Німеччини у галузі прав людини та гуманітарної допомоги вважає неправильним перестати відвідувати російські ресторани та бойкотувати культуру окупантів.
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Було б неправильним висновком, через путінську війну припинити ходити до російських ресторанів або бойкотувати російське мистецтво та культуру,
– сказала Амтсберг.
Вона закликала спілкуватися у сфері мистецтва та культури, щоб переконатися, "що не всі росіяни схвалюють цю агресивну війну".
Також Амтсберг критично висловилася щодо відмови від російської літератури в деяких книгарнях.
"Я також вважаю абсолютно неправильним, що магазини, судячи з усього, прибирають із полиць твори Достоєвського та Толстого. Сам по собі Путін – це не Росія, і тим більше він не є символом російської культури", – переконана омбудсменка.
Амтсберг переконана, що неправильно ставитися з ворожістю до росіян та покладати на них відповідальність за війну в Україні.
- З відповідною риторикою раніше виступив німецький канцлер Олаф Шольц. Він говорив, що це війна Путіна й він відповідає за це.
- Водночас у Росії на тлі війни в Україні підтримка Путіна зросла до 83%. І це попри звірства росіян на Київщині, які у Росії заперечують.
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