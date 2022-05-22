Німецька розвідка підтверджує, що Росія залучила неонацистів до війни проти України, – ЗМІ

Німецька розвідка підтверджує участь у бойових діях в Україні кількох екстремістських угруповань із Росії. Як свідчить конфіденційний звіт Федеральної розвідувальної служби (BND) до військової агресії приєдналися російські праві та неонацисти.

Як інформує видання Spiegel, минулого тижня семисторінковий документ був розісланий у кілька федеральних міністерств. У звіті немає інформації щодо кількості бойовиків правого екстремізму, зате надані їхні назви.

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Екстремісти із "Російської імперської ліги" і "Русичі" беруть участь у війні проти України

За даними розвідки, два неонацистські угруповання – "Російська імперська ліга" і "Русич" – воюють проти України. На думку аналітиків німецької служби зовнішньої розвідки, співпраця з цими угрупованнями доводить названу причину війни, так звану "денацифікацію" України, до абсурду.

Видання додає, що в бойових діях також зафіксовано "Російський імперський легіон" – воєнізований підрозділ правого екстремістського угруповання "Російський імперський рух". Раніше їхні бойовики вже воювали на Донбасі у 2014 – 2015 роках. Їхній лідер Денис Гарієв вважає війну в Україні "ліквідацію сепаратистського утворення".

Набирали бійців із досвідом

Також повідомляється, що "Російський імперський легіон" набирав бійців з військовим досвідом та випускників власного навчального центру "Партизан", яка базується у Санкт-Петербурзі.

Розвідка також додає, що заступник Гарієва загинув у боях в Україні, а сам лідер "Російського імперського легіону" отримав поранення. Травм зазнали й інші екстремісти.

Контакти з ПВК "Вагнера"

Німецька розвідка зазначає, що в боях задіяне й угруповання "Русич" неонациста Олексія Мільчакова. Її пов'язують з приватною військовою компанією "Вагнера", яка дислокувалася на Донбасі до 2015 року.

Саме після війни на Донбасі угруповання "Русич" "прославилося" особливою жорстокістю. Відомо, що учасники не беруть полонених, а Мільчаков признаний садистом після того, як вбив цуценя і виставив фото в соціальні мережі. Крім того, він неодноразово викладав фото з нацистською свастикою.

Абсурдна "денацифікація" України: коротко

Нагадаємо, серед ночі 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок проведення "спецоперації" на території України. Він зазначив, що російські війська прагнуть "демілітаризації" та "денацифікації" України.

В одному із інтерв'ю президент України Володимир Зеленський зазначив, що у світовій історії денацифікація починалася неодноразово й завжди закінчувалася дуже погано. Він підкреслив, що те ж саме відбувалося й у 1940-х роках у Німеччині й зараз дії Росії є чистим нацизмом.

Глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що у світі є лише одна країна, яка потребує реальної денацифікації. І це, на його думку, – Росія.

Станом на 5 травня відомо, що країна-агресорка вирішила відмовитися від використання терміну "денацифікація". Видання "Проект" провело дослідження, і виявило, що пропагандисти майже не вживають цього слова. Це підтвердили також наближені до Кремля медіаменеджер, соціологи та політолог. Як виявилося, росіяни не цілком розуміють значення слова "денацифікація", а деякі – навіть не здатні виговорити це слово. Тож термін виявився невдалим.

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