Німецька організація GIZ допомагає змінювати українські міста: мотивуючий приклад Львова

Міжнародна організація німецького співробітництва GIZ вже декілька років допомагає українцям змінювати країну. Зокрема, проект "Майстерня міста" – мета якого – зберегти і покращити простір у містах – існує в Україні вже 8 років.

Зміни починаються із маленьких вчинків, а не з великих проектів – так вважають в міжнародній організації німецького співробітництва GIZ. Тому ось уже кілька років допомагають українцям змінювати країну – і роблять це зсередини.

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Допомагають німці не тільки фінансово, але і фаховими порадами та кваліфікованим підходом до різних ситуацій.

До прикладу, вже 8 років в Україні існує проект "Майстерня міста". Його також проводять у Львові. Мета – зберегти і покращити простір у містах. Спершу, робили такий проект один на все місто. Але вже цього 2019 року у Львові приєднали громади у різних районах. До речі, до організації цього проекту багато років долучається і комунальне підприємство "Інститут міста".

"Майстерня міста" відбувалася у п'яти районах Львова. Кожна громадська організація намагалася показати свій вагомий резкультат. До прикладу, у великому спальному районі Сихові місцеві активісти провели екофестиваль. Людям розповідали, що робити з відходами, яка є альтернатива поліетиленовим пакетам, викликали в дітей інтерес до рухливих ігор на вулиці.



"Еко свято на Сихові" зібрало понад 10 тисяч осіб



Людям розповідали про екологію



Та пояснювали як вберегти нашу планету



Дітям же показували приклад, як це корисно та весело – відпочивати рухливо

Більше про "Майстерню міста" – дивіться у відео.