Німецька зірка прийшла на шоу абсолютно голою: фото
03:40, сьогодні 5189 Читать новость на русском
Екстравагантна німецька актриса і співачка Мікаела Шефер з'явилася на прем'єру німецького шоу Ich bin ein Star голяка.
Фото своєї пікантної витівки зірка розмістила в Instagram.
Шефер прийшла на червону доріжку без одягу, лише прикрилась декоративними листками. Зірка впевнено позувала папараці, не соромлячись своєї оголеності.
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Додамо, Шефер є лауреатом безлічі нагород, серед них Miss East Germany 2004, Miss Venus 2005, Bravo Otto 2012 у номінації "Сексуальна красуня". Вона стала відомою після участі в першому сезоні реаліті-шоу "Топ-модель по-німецьки".
Мікаела Шефер
Епатажна Мікаела Шефер
Джерело: 24 Канал
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