Німецька зірка прийшла на шоу абсолютно голою: фото

Екстравагантна німецька актриса і співачка Мікаела Шефер з'явилася на прем'єру німецького шоу Ich bin ein Star голяка.

Фото своєї пікантної витівки зірка розмістила в Instagram.

Шефер прийшла на червону доріжку без одягу, лише прикрилась декоративними листками. Зірка впевнено позувала папараці, не соромлячись своєї оголеності.

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Додамо, Шефер є лауреатом безлічі нагород, серед них Miss East Germany 2004, Miss Venus 2005, Bravo Otto 2012 у номінації "Сексуальна красуня". Вона стала відомою після участі в першому сезоні реаліті-шоу "Топ-модель по-німецьки".

Мікаела Шефер

Епатажна Мікаела Шефер