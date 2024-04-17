Доступ до ринків та рівні умови
Раніше Шольц зауважував, що Китай демпінгує ринок через перевиробництво й закликав до відкритих та справедливих ринків. Разом з цим канцлер закликав ЄС не діяти з протекціоністських власних інтересів.
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Під час останнього триденного візиту до Китаю, Шольц закликав до кращого доступу до ринків і рівних умов для німецьких фірм.
Варто зауважити, що візит до найбільшого торгового партнера Німеччини відбувається паралельно з тим, як ЄС прагне зменшити стратегічну залежність.
Китайський експорт електромобілів, літієвих батарей і фотоелектричних продуктів не тільки збагатив світову пропозицію і послабив інфляційний тиск, але й зробив значний внесок у реагування на зміну клімату та "зелену" і низьковуглецеву трансформацію,
– сказав очільник Китаю Шольцу.