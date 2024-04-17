Доступ к рынкам и равные условия

Ранее Шольц отмечал, что Китай демпингует рынок из-за перепроизводства и призвал к открытым и справедливым рынкам. Вместе с этим канцлер призвал ЕС не действовать из протекционистских собственных интересов.

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Во время последнего трехдневного визита в Китай, Шольц призвал к лучшему доступу к рынкам и равным условиям для немецких фирм.

Стоит заметить, что визит к крупнейшему торговому партнеру Германии происходит параллельно с тем, как ЕС стремится уменьшить стратегическую зависимость.

Китайский экспорт электромобилей, литиевых батарей и фотоэлектрических продуктов не только обогатил мировое предложение и ослабил инфляционное давление, но и сделал значительный вклад в реагирование на изменение климата и "зеленую" и низкоуглеродную трансформацию,

– сказал глава Китая Шольцу.

Обратите внимание! Во время визита Шольца в Китай председатель КНР Си Цзиньпинь поделился "четырьмя принципами для предотвращения выхода кризиса в Украине из-под контроля и восстановления мира". В частности предложил сосредоточиться на "поддержании мира и стабильности", а также воздерживаться от поиска достижения корыстных целей.