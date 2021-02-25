Німеччина продовжить свою місію в Афганістані

Війна в Афганістані триває вже понад 20 років. В конфлікті беруть участь армія США та союзниками по НАТО. Німеччина, як одна з країн місії, заявила про продовження участі у цьому збройному конфлікті ще на рік.
Джерело:Укрінформ
Уряд Німеччини вирішив продовжити військову місію в Афганістані ще на рік. Міжнародна місія під керівництвом НАТО Resolute Support триватиме до 31 січня 2022 року. Але відповідне рішення ще має затвердити Бундестаг.
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Максимальна кількість німецьких військових в Афганістані не перевищить 1300 осіб. Наразі вони залучені до підготовки, консультування та підтримки афганських національних сил оборони та безпеки.
Яка ситуація за кількістю війських НАТО в Афганістані
- Німеччина бере участь у цій операції впродовж 20 років. Подеколи до участі в конфлікті залучали до 5 тисяч осіб.
- Американські війська активно беруть участь в цьому конфлікті. Наприклад, у 2011 році їхня кількість сягала 98 тисяч.
- У 2020 році Дональд Трамп анонсував виведення військ з Азії (Іраку та Афганістану).
- На початку 2021 року Сполучені Штати Америки скоротили кількість своїх військових в Афганістані. Нині там перебуває 2500 військових. Це найменша кількість за останні 20 років.
- Кількість силовиків НАТО в Афганістані може зменшуватися і надалі. Про це заявляв уряд США, але це залежатиме від того, як Афганістан і "Талібан" будуть досягати домовленостей.