Німецькі "Зелені" виступили проти швидкої сертифікації "Північного потоку-2"

Співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек наголосив, що їхня партія проти поспіху з сертифікацією "Північного потоку-2". З його слів, це можливо лише за умови дотримання газогоном усіх європейських правил.

Відповідну заяву політик зробив, відповідаючи на запитання про те, чи підтримав би він якнайшвидший запуск російського трубопроводу.

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Ні. Я вважаю, що ми піддаємося шантажу. "Північний потік-2" вже завершено, і, якщо вірити повідомленням, газові труби переповнені. Однак існує набір європейських правил, які розділяють право власності та експлуатацію трубопроводу,

– сказав Роберт Габек.

Співголова "Зелених" пояснив, що газогін потрібно належним чином перевіряти. Водночас Росія має адаптуватися до європейських правил конкуренції та дотримуватися їх.

Росія не може шантажувати Європу

Політик наголосив, що Москва "не може шантажувати Федеральне мережеве агентство в Німеччині, а потім і Європейське агентство, стримуючи поставки газу" в Європу.

У зв'язку з цим, якщо ви запитаєте, чи може "Північний потік-2" бути підключений до мережі – то лише за умови дотримання всіх європейських правил, і я б не сумнівався в цьому,

– додав він.

Процедура сертифікації "Північного потоку-2"

Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

Український "Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Наша держава намагатиметься довести, що газопровід не може бути сертифікований.

Видання Bloomberg припускає, що процес сертифікації "Північного потоку-2" німецьким регулятором може затягнутися до 8 травня 2022 року.