Німецький суд виніс рішення про "Північний потік-2": обмежили доступ "Газпрому"
Джерело:Bloomberg
Суд у Німеччині виніс рішення за скаргою оператора "Північного потоку-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Тепер газопровід повинен відповідати нормам газової директиви Євросоюзу.
Компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна стати незалежною від "Газпрому". Таке рішення прийняв Вищий земельний суд Дюссельдорфа.
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Детальніше про рішення суду
Постановили, що 50% потужності газопроводу мають бути доступні для інших постачальників.
Річ у тім, що "Газпром" володіє монополією на експорт газу з території Росії. Таким чином газопровід може бути використаний тільки наполовину.
Раніше оператор оскаржив рішення Федерального мережевого агентства не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС.
У Німеччині є спеціальний закон
У Німеччині ці норми регулює національний закон. Крім "Газпрому", в консорціум з будівництва "Північного потоку - 2" також входять 5 західних енергетичних і нафтових компаній. Вони вклали 50% в його фінансування.
Важливо, що рішення суду не стосується подальшого будівництва газопроводу.
Угода щодо "Північного потоку-2"
- США та Німеччина у липні підписали угоду щодо російського проєкту. Вона дозволила завершити будівництво газопроводу.
- Берлін зобов'язався ініціювати санкції у разі, якщо Росія використовуватиме газ, як зброю. Німеччина запевняє, що домагатиметься продовження договору про транзит російського газу через Україну.
- Джо Байден стверджував, що, мовляв, "Північний потік-2" зупинити неможливо, адже він майже добудований.